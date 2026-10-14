Хит AY YOLA «Homay» прозвучал на международном турнире по фигурному катанию

Фигуристка из Кипра Оливия Базлова выступила на международном турнире под композицию Homay уфимской группы AY YOLA. Соревнования проходили в городе Люблин Словении. Об этом «Башинформу» рассказала наставница спортсменки Ирина Моисеева.

Юная фигуристка вышла на лед в необычном образе, специально для ее программы сшили костюм с башкирскими орнаментами и украшениями. Музыка AY YOLA вдохновила на создание новой программы, рассказала фигуристка.

«Мы ехали на тренировку в Таллине и Оливия по радио услышала песню "Homay" и ей очень понравилась. Решили сразу же попробовать на льду и сказали нашему хореографу Елене Мухиной. Буквально за одну тренировку получилась такая прекрасная программа, — отметила Ирина Моисеева. — На международном юниорском этапе Гран-при Оливия среди 40 участников заняла 7-е и 8-е место. Для столь юного возраста войти в десятку сильнейших спортсменов имеет очень большое значение».

Песня Homay, выпущенная 14 марта 2025 года, стала хитом. Ее отрывок быстро распространился в соцсетях, особенно среди тюркоязычных народов. Ее начали массово использовать для создания коротких видео и переводить на узбекский, татарский, турецкий, русский, казахский и другие языки. За неделю песня Homay набрала более миллиона прослушиваний и вошла в топ-10 треков в России, топ-5 в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое место в Казахстане. Также трек вошел в пятерку самых популярных песен в мировом чарте Shazam, опередив композицию Леди Гаги Abracadabra.