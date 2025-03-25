Башкирский проект «Ay Yola» набрал миллионы просмотров в разных странах

Песни башкирского проекта «Ay Yola» уже набрали в интернете миллионы просмотров, и их количество постоянно растет. Напомним, «Башинформ» сообщал, что башкирский альбом на основе эпоса «Урал-батыр» выходит на российском лейбле. Песня «Хомай» уже набрала в Казахстане и странах Средней Азии большую популярность.

Слушатель из Казахстана, журналист Ержан Ахметов назвал это явление хорошим культурным взаимообменом.

«Удивляться тому, что башкирская песня оказалась популярной в Казахстане, я думаю, не стоит, — поделился с «Башинформом» Ержан Ахметов. — Во-первых, казахский слушатель соскучился по башкирскому контенту. В Казахстане очень хорошо заходят песни, которые понятны казахам и созданы теми, кто считается близкими родственными народами. За последние годы я могу назвать только два музыкальных направления (не считая традиционного искусства, курая — это на отдельном месте): на эстраде это группа «Аргымак», которая работала в стиле этно-фолк, этно-рок, и песня певицы Айгуль Утягановой (по сути, на башкирском языке песня Батырхана Шукенова). Вот что за 20 лет я могу вспомнить, чтобы башкирский контент зашёл в Казахстан.

По самой песне понятно, что она старинная, из башкирского фольклора, но интересно использование её в стиле хайперпоп, с элементами электронной музыки. В Казахстане хайперпоп используется уже давно, но с учётом того, что традиционная музыка, традиционное исполнение здесь все ещё остаётся популярным, поэтому хайперпоп не настолько популярен в Казахстане, в основном среди молодёжи до 20 лет. И здесь само использование стиля хайперпоп в композиции «Хомай Урал-батыр» вполне целесообразно, потому что пробуждает интерес к башкирскому языку, в особенности среди башкирской молодёжи. Он понятен для казахской молодёжи, поскольку языки процентов на 85 являются идентичными.

Будем ждать продолжения этой линейки, поскольку мы все понимаем, что песни в стиле хайперпоп должны постоянно обновляться, хайперпоп живёт не так долго. Но само сказание «Урал батыр» благодаря этому исполнению в стиле хайперпоп может задержаться надолго. Более того, если вы сейчас откроете казахский Google, вы увидите, что достаточно большое количество запросов именно по эпосу «Урал-батыр», то есть казахам интересно, что за эпос у близкого родственного народа, с которым стоит ознакомиться. Это очень хороший культурный взаимообмен.

Даже то, что певица, как мне показалось, не в должной мере владеет родным языком, — это тоже показатель. Это такой призыв к подсознанию молодежи, не знающей языка, — к изучению башкирского языка. Башкирская песня заставляет вспомнить о нашей идентичности и с интересом смотреть, как этническая идентичность развивается у братского народа».

Напомним, в команде создателей альбома — заслуженный артист Башкортостана, лауреат республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича, основатель и солист этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов (вокал, курай), обладательница гран-при международного конкурса «Вдохновение», участница шоу «Песни» на ТНТ, сонграйтер и вокалистка, сотрудничающая с крупными российскими лейблами, лицо и голос проекта Musume Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) и Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз): известный DJ, входящий в Top-30 Djs Russia, ведущий радио-шоу Electroshock на радио Maximum (Москва), музыкант, звукорежиссёр и DJ Ruslan Sever.

Ринат Рамазанов рассказал «Башинформу» о сотрудничестве с исполнительницей песни «Хомай» Адель Шайхитдиновой:

«Адель Шайхитдинова — дочь диджея Ruslan Sever. Когда мы с Русланом начинали этот проект, нам нужны были женские голоса, вокализы. Адель исполнила партию, и мы поняли, что она может быть солисткой. К мужской и женским партиям добавляются курай, кубыз, горловое пение, саунд-продюсер, создатель аранжировки — Руслан Шайхитдинов. Автор слов некоторых песен, в частности „Батырҙар“ и „Һомай“ – Диана Кильдина, и это очень глубокая работа на основе эпоса „Урал-батыр“. У нас ожидаются ещё релизы, в которых мы задействовали отрывки из самого эпоса — например, „Акбузат“, „Шульган“. Все эти тексты я обрабатываю и укладываю под ритмическую сетку аранжировки, чтобы оно звучало стильно. Под синкопированный ритм нужно особым образом расставлять ударения. Адель жанрово очень круто вписалась в наш проект, потому что у неё не испорченный нашими учебными заведениями голос. У нас, к сожалению, эту жанровую стилистику не преподают, ставят только оперные голоса. А у Адель есть хорошая наслушанность, и в стиле она очень круто всё делает. Мы стараемся своей работой нашу народную культуру, искусство, наш эпос „Урал-батыр“ грамотно жанрово интегрировать под потребности современного слушателя».