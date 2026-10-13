«Торос» сыграет против одного из аутсайдеров ВХЛ

ХК «Торос» на выезде встретится с одним из аутсайдеров — красноярским «Соколом». Красноярская команда сегодня занимает последнее место в турнирной таблице ВХЛ.

В последних семи матчах красноярцы одержали лишь одну победу, всего на их счету 6 очков, набранных в дополнительное время. Нефтекамцы в октябре потерпели подряд три поражения и опустились на 16 место (14 очков).

Ранее Башинформ сообщал, что дубль Ремпала принес победу «Салавату» над «Нефтехимиком».