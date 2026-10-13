Николай Воеводин объяснил причину поражения «Тороса»

После поражения от «Сокола» (0:2) в Красноярске главный тренер «Тороса» Николай Воеводин прокомментировал игру своей команды. По его словам, без моментов и голов выиграть невозможно, но нефтекамцам не хватило злости и настроя, чтобы забить шайбу в ворота.
«Без моментов и без голов не выиграешь ни один матч. Мы не были настроены с таким остервенением заносить шайбу в ворота. Такого не было. Где-то, может быть, сказывается не то, чтобы волнение… Проигранные матчи давят на ребят. И где-то, может, не верят в свои силы», — сказал Николай Воеводин.
Он отметил, что перед штабом стоит задача помочь хоккеистам поверить в себя и доказать, что на льду играет команда, а не отдельные личности.
«Будем находить те струнки, за которые нужно будет поднять коллектив, и выходить на следующий матч побеждать, потому что мы в такой сложной ситуации. У нас очень сложная поездка, нам надо исправляться», — добавил Николай Воеводин.
Напомним, сегодня «Торос» потерпел поражение в Красноярске от местного «Сокола». Выездной матч башкирской команды завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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