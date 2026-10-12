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08:32 (UTC+5), 12 Октября 2026

ХК «Салават Юлаев» встретится дома с «Нефтехимиком»

Нижнекамцы попробуют взять реванш у хозяев встречи.

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«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» уже встречались в этом сезоне в Уфе.
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» уже встречались в этом сезоне в Уфе.
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Короткая домашняя серия для хоккейного клуба «Салават Юлаев» стартует 12 октября. Подопечные Виктора Козлова встретятся с «Нефтехимиком». С командой Игоря Гришина уфимцы уже виделись в этом сезоне и нанесли им поражение со счетом 2:0 на льду «Уфа-Арены». Поэтому нижнекамцы попытаются взять реванш.

У «юлаевцев» в последних пяти матчах всего лишь одна победа, что не может не расстраивать преданных болельщиков. Последней каплей стал разгром от «Металлурга» (1:7). «Волки» же имеют три победы в пяти играх и пока занимают вторую строчку Восточной конференции КХЛ, а «Салават» с 15 очками располагается на пятой строчке.

«Салават Юлаев» остается одной из самых результативных команд лиги, которая забивает в среднем по три гола. Большой вклад в это вносят легионеры, но, как показал матч с «Металлургом», они не всегда спасают. Хоккейные эксперты считают, что «Нефтехимик» уже должен найти ключ к воротам Семена Вязового, которого не могут «пробить» с прошлого сезона.

Ранее «Башинформ» сообщал о разгромном поражении «юлаевцев» в Магнитогорске.

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