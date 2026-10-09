«Салават Юлаев» с разгромным счетом уступил «Металлургу». Игра завершилась самым крупным поражением впервые за 32 года — со счетом 1:7.

«Салават Юлаев» в начале матча получил неожиданный «нокдаун». Магнитогорская команда, недавно расставшаяся со своим наставником Андреем Разиным, с первых секунд активно атаковала и забила 3 гола за четыре минуты. Две шайбы были заброшены с близкого расстояния, а второй гол Семен Вязовой пропустил после удара от синей линии. Тренерский штаб «Салавата» выпустил на лед запасного голкипера Никиту Богданова. Однако это не помогло «юлаевцам» вернуть былую уверенность. Уфимцы долго не могли прийти в себя. А «сталевары» продолжали обновлять свои личные рекорды. На 18-й минуте в большинстве им удалось пробить и Богданова — 0:4.

Во втором периоде магнитогорцы реализовали еще два большинства. При этом «Салават Юлаев» не смог воспользоваться своими шансами. Единственная шайба уфимцев в этом матче была заброшена молодым нападающим Максимом Загребиным. Для воспитанника «Салавата» этот гол стал дебютным в КХЛ — 1:6.

Никита Богданов, заменивший Вязового, отразил более 30 бросков в матче. За три минуты до конца встречи, после ошибки защитников «Салавата», магнитогорцы забили седьмую шайбу. Точку в матче поставил легионер «сталеваров» Люк Джонсон, который стал лучшим игроком встречи, набрав пять очков.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. 12 октября уфимская команда дома сыграет против «Нефтехимика».