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12:42 (UTC+5), 12 Октября 2026

ФК «Уфа» на выезде уступил «Сочи»

Подопечные Омари Тетрадзе допустили досадную ошибку во втором тайме.

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ФК «Уфа» Пресс-служба
Фото: ФК «Уфа» | Пресс-служба
Наталья Овчарук

13 тур Первой лиги России завершился в южной столице России. ФК «Сочи» принимал «Уфу». Гости не смогли заработать очков в этой встрече и уехали домой ни с чем, допустив ошибку во втором тайме. Первые 45 минут закончились без голов, а на 59-й минуте нападающий хозяев Захар Федоров реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел хозяев вперед. Оставшегося времени уфимцам не хватило, чтобы спасти матч.

«Думаю, игра была равной и проходила до первой ошибки. К сожалению, мы её допустили и в итоге поплатились за это пропущенным голом. При этом после матча мы ещё несколько раз пересмотрели эпизод с назначением одиннадцатиметрового — на мой взгляд, там даже близко не было пенальти. Я не думаю, что „Сочи“ — та команда, которой нужна помощь судей. Но футбол тем и хорош, что он непредсказуем. Обидно, но ребята выложились полностью. Я доволен своими игроками: они сделали все, чтобы добиться победы. Да, возможно, мы не наиграли на победу, но и на поражение тоже не наиграли. К сожалению, судейская ошибка при назначении пенальти привела к нашему поражению. Если уж назначать такой одиннадцатиметровый, то в концовке матча за эпизод с Кутиным пенальти можно было назначить с гораздо большим основанием», — прокомментировал итог игры главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Следующий матч «Уфа» проведет 17 октября дома против тульского «Арсенала».

Ранее «Башинформ» сообщал о предстоящем матч ХК «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

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