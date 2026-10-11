В уфимском Дворце борьбы прошел турнир по единоборствам

11 октября, в День республики, в уфимском Дворце борьбы завершился спортивный турнир по единоборствам. В них приняли участие 170 спортсменов из Башкортостана и Узбекистана. Зрители смогли увидеть яркие схватки по греко-римской борьбе, дзюдо, борьбе на поясах и борьбе курэш. На турнир поболеть за наших спортсменов приехал и Глава Башкортостана Радий Хабиров. За поединками он наблюдал вместе с супругой и двумя сыновьями.

«Такие соревнования укрепляют нашу связь, святую дружбу, которую нам дали наши предки дали. Сегодня мы здесь все братья. И нас никто не разъединит. Мы очень радуемся успехам Узбекистана, мы идём рядом с вами и так будем идти. Желаю, чтобы так было и дальше», - отметил Радий Хабиров.

Со словами приветствия к спортсменам обратилась и председатель совета народных депутатов Ташкентской области Республики Узбекистан Сайёра Файзиева.

«Хочу поблагодарить гостеприимный Башкортостан — за тёплый приём. На этой площадке соревновались спортсмены, молодёжь Башкортостана, молодёжь Ташкентской области. Это соревнование создаёт дружбу, сплочённость. Сегодняшнее мероприятие, то, что наши соревнуются с вашими, и успехи, которые достигают спортсмены Узбекистана, спортсмены России, в том числе Башкортостана, это действительно благодаря двум президентам: президенту России и президенту Узбекистана. То, что они создают условия, создают возможности заниматься спортом и заниматься такими видами спорта, которые уже завоевывают золотые медали на уровне Олимпиады. Хотелось бы чтобы, встречи во всех сферах, в том числе и спорте, проводились чаще на международном уровне. В следующий раз мы ждём вас в Узбекистане, в Ташкентской области на соревнованиях, чтобы всегда была дружба, чтобы ребята наши дружили.

Особенно хочу отметить, что это соревнование проходит в такой день — День Башкортостана. Всех вас поздравляю с Днём Республики! Желаю успеха, желаю процветания, чтобы всегда была дружба между Узбекистаном и Россией, между Башкортостаном и Ташкентской областью», - сказала она.

В церемонии награждения лучших борцов также приняли участие председатель Госсобрания Андрей Назаров, олимпийский чемпион Назир Манкиев, мастер спорта России, победитель международных соревнований серии «Большой шлем» в Ташкенте, призер чемпионата Европы Карен Галстян, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, обладатель Кубка Европейских наций 2012 Азамат Бикбаев и российский борец греко-римского стиля, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Мингиян Семенов, президент Всемирной ассоциации белбогли кураш Муминжон Мурадов, первый вице-президент Международной федерации борьбы на поясах Равшан Дастиров, начальник управления спорта Ташкентской области Рустам Бобокулов и руководитель Центра олимпийской и паралимпийской подготовки Ровшан Гафуров.

«Очень важно проводить международные соревнования. И спасибо Ташкентской области, с Зойиром Тоировичем мы об этом говорили. Провели такой турнир. Радость. Битва какая была. Вот как в последний бой шли ребята. Узбекистан нам очень помогает. И какие-то наши потребности, которые у нас есть, мы импортируем оттуда. Мы им продаем нашу продукцию, что очень немаловажно в нынешних условиях. Поэтому, очень выгодное, ответственное и взрослое сотрудничество. Главное, пусть дети наши занимаются спортом. Их надо любить в этом возрасте, любить и воспитывать», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкорра «Башинформа».

Ранее Радий Хабиров осмотрел новые объекты, которые появились в сквере около стелы «Уфа — город трудовой доблести».