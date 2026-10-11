Радий Хабиров предложил создать музей достижений промышленности Башкирии

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новые объекты, которые появились в сквере около стелы «Уфа — город трудовой доблести». Директор музея истории города Уфы Тимур Ильясов рассказал, что недавно установили макет самолёта «Як-3».

Истребитель «Як-3» стал самым лёгким и последним массовым истребителем военно-воздушных сил, созданным в конструкторском бюро Яковлева в годы войны. Из 143 тысяч самолётов, выпущенных авиационной промышленностью Советского Союза в 1941–1945 годах, более 40 тысяч составляли машины ОКБ Яковлева.

Первые серийные образцы «Як-3» поступили на фронт в июле 1944 года. Этот истребитель снискал признание экспертов и был назван лучшим самолётом воздушного боя. На «Як-3» летали опытные пилоты из специализированных групп, обеспечивавших воздушное превосходство на ключевых участках фронта. Французские лётчики полка «Нормандия-Неман» также сражались на этих истребителях.

На «Як-3» стояли двигатели разных модификаций: «М-105П», «ВК-07А», «ВК-108», которые производил Уфимский моторный завод с 1940 года. Это были поршневые V-образные двигатели водяного охлаждения. Технические и инженерные решения отечественных конструкторов, воплощённые в двигателях истребителя «Як-3», получили дальнейшее развитие и отлично зарекомендовали себя в современных условиях применения беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО.

Глава республики осмотрел и макеты кораблей, названных в честь столицы Башкортостана.

Пограничный патрульный корабль 2-го ранга «Уфа» вступил в строй 29 декабря 2023 года. «Уфа» — многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса. В 2024 году экипаж совершил переход по Северному морскому пути к месту постоянного базирования и несёт службу в составе Тихоокеанского флота, базируется в Петропавловске-Камчатском.

Спуск и вступление в строй патрульного корабля «Уфа» стали подарком к 450-летию Уфы. Администрация города установила с кораблём тесные шефские связи. Город и республика оказывают поддержку кораблю и его экипажу, в составе которого проходят службу, в том числе, призывники из Башкортостана.

Большая дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» официально зачислена в состав Тихоокеанского флота 16 ноября 2022 года. 19 декабря 2024 года подлодка прибыла во Владивосток. Лодка отличается оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

26 июля 2021 года, накануне Дня ВМФ, в Москве было подписано соглашение о шефских связях между администрацией Уфы и командованием подводной лодки «Уфа».

Столица республики также шефствует над корветом «Сообразительный» и большим десантным кораблем «Иван Грен».

Корвет «Сообразительный» зачислен в состав Балтийского флота 14 октября 2011 года и базируется в Балтийске. 29 июля 2012 года корвету присвоено почётное наименование «гвардейский». Договорённость о службе уфимских юношей на корвете была достигнута в ходе поездки в Калининград делегации столичной администрации; документ подписан 1 марта 2019 года на борту корабля.

Большой десантный корабль «Иван Грен» включён в состав Северного флота 20 июня 2018 года, пунктом постоянного базирования определён Североморск. Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Грена, учёного в области морской артиллерии.