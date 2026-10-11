Радий Хабиров предложил создать музей достижений промышленности Башкирии

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новые объекты, которые появились в сквере около стелы «Уфа — город трудовой доблести». Директор музея истории города Уфы Тимур Ильясов рассказал, что недавно установили макет самолёта «Як-3».
Истребитель «Як-3» стал самым лёгким и последним массовым истребителем военно-воздушных сил, созданным в конструкторском бюро Яковлева в годы войны. Из 143 тысяч самолётов, выпущенных авиационной промышленностью Советского Союза в 1941–1945 годах, более 40 тысяч составляли машины ОКБ Яковлева.
Первые серийные образцы «Як-3» поступили на фронт в июле 1944 года. Этот истребитель снискал признание экспертов и был назван лучшим самолётом воздушного боя. На «Як-3» летали опытные пилоты из специализированных групп, обеспечивавших воздушное превосходство на ключевых участках фронта. Французские лётчики полка «Нормандия-Неман» также сражались на этих истребителях.
На «Як-3» стояли двигатели разных модификаций: «М-105П», «ВК-07А», «ВК-108», которые производил Уфимский моторный завод с 1940 года. Это были поршневые V-образные двигатели водяного охлаждения. Технические и инженерные решения отечественных конструкторов, воплощённые в двигателях истребителя «Як-3», получили дальнейшее развитие и отлично зарекомендовали себя в современных условиях применения беспилотных летательных аппаратов в ходе СВО.
Глава республики осмотрел и макеты кораблей, названных в честь столицы Башкортостана.
Пограничный патрульный корабль 2-го ранга «Уфа» вступил в строй 29 декабря 2023 года. «Уфа» — многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса. В 2024 году экипаж совершил переход по Северному морскому пути к месту постоянного базирования и несёт службу в составе Тихоокеанского флота, базируется в Петропавловске-Камчатском.
Спуск и вступление в строй патрульного корабля «Уфа» стали подарком к 450-летию Уфы. Администрация города установила с кораблём тесные шефские связи. Город и республика оказывают поддержку кораблю и его экипажу, в составе которого проходят службу, в том числе, призывники из Башкортостана.
Большая дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» официально зачислена в состав Тихоокеанского флота 16 ноября 2022 года. 19 декабря 2024 года подлодка прибыла во Владивосток. Лодка отличается оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.
26 июля 2021 года, накануне Дня ВМФ, в Москве было подписано соглашение о шефских связях между администрацией Уфы и командованием подводной лодки «Уфа».
Столица республики также шефствует над корветом «Сообразительный» и большим десантным кораблем «Иван Грен».
Корвет «Сообразительный» зачислен в состав Балтийского флота 14 октября 2011 года и базируется в Балтийске. 29 июля 2012 года корвету присвоено почётное наименование «гвардейский». Договорённость о службе уфимских юношей на корвете была достигнута в ходе поездки в Калининград делегации столичной администрации; документ подписан 1 марта 2019 года на борту корабля.
Большой десантный корабль «Иван Грен» включён в состав Северного флота 20 июня 2018 года, пунктом постоянного базирования определён Североморск. Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Грена, учёного в области морской артиллерии.
«Мы так неожиданно к этому пришли, что здесь появилась небольшая выставка достижений промышленности нашей республики. Я попросил Александра Николаевича Шельдяева, он проведет совещание, здесь надо делать прямо генплан этого места, определиться, что еще можно сюда поставить. Нужно сюда детей возить, чем не музей под открытым небом? Тем более сейчас наши планы мы реализуем. У меня ведь, я говорил, план — полупешеходную улицу Октябрьской революции со всеми реконструированными зданиями сюда дотянуть. Это будет такой наш Арбат. Дай бог сил сделать. За статус города трудовой доблести — Президенту нашему спасибо за оценку. Вы знаете, в этом году мы уже проектируем стелу трудовой доблести в Ишимбае, в 2027 году мы ее поставим, там тоже будет интересное место», — отметил Радий Хабиров в интервью спецкору «Башинформа».
Глава республики осматривал новые арт—объекты вместе с сыновьями и отметил, что им все понравилось.
«Я их стараюсь с собой брать, потому что для них — это воспитание, пусть они видят. Мы берем их с собой, где интересно, где про страну, про людей. Я считаю, что в памяти у них это останется на всю жизнь», — отметил Радий Хабиров.
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