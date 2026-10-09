Школьники из Уфы победили на Всероссийском турнире по легкой атлетике

Ученицы уфимского Центра образования № 164 победили на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», сообщили в минспорте республики.
Турнир проходил в Сочи. Команда Центра образования № 164 заняла 1-е место среди городских школ, набрав 1342 очка. В составе победителей — ученицы Алина Хазиева, Арина Габдракипова, Афина Ханнанова, Амалия Аникеева и Татьяна Бырка. Команду подготовили тренеры Гульнара Киреева и Арсен Киреев.
Ранее спортсмены Башкирии взяли три медали Кубка мира по тхэквондо ИТФ.
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