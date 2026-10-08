Спортсмен из Башкирии выйдет на ринг в Бангкоке

Тайский боксер из Чишминского района Руслан Туктаров примет участие в международном турнире по муай-тай. Его соперником на профессиональном ринге станет боксер из Таиланда Конгсук Фэйртекс, сообщил глава района Ришат Мансуров.

По словам главы муниципалитета, 26-летний чишминец подписал контракт в одной из крупнейших лиг мира — ONE Championship.

«Руслан с детства занимается спортом: тайский бокс, кикбоксинг, тренировки, сборы, дисциплина. Я его знаю не понаслышке. В нём есть мужской характер, который не покажешь на камеру. Я следил за боями Руслана, переживал, радовался победам. В этом бою будем болеть за него по-особенному», — отметил Ришат Мансуров.

Ранее сообщалось, что десять борцов представят Башкирию на мультитурнире «Кубок республик».