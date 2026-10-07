Десять борцов представят Башкирию на мультитурнире «Кубок республик»

На турнире будут соревноваться команды из Узбекистана и Башкортостана сразу в четырёх единоборствах в формате «стенка на стенку», сообщает Федерация спортивной борьбы республики. В программе: борьба на поясах, корэш, дзюдо и греко-римская борьба.
Почётными гостями турнира станут прославленные борцы, олимпийский чемпион Назир Манкиев и бронзовый призёр Олимпиады Мингиян Семёнов.
В командном турнире по греко-римской борьбе Башкирию представят:
38 кг — Степан Бондарчук
41 кг — Захар Окороков
44 кг — Саян Урбасов
48 кг — Владимир Глазков
52 кг — Матвей Сусанов
62 кг — Родион Лопатин
68 кг — Игорь Ларуков
75 кг — Данил Камалеев
85 кг — Сулейман Умербаев
92 кг — Аким Гарунов
Фестиваль состоится 11 октября во Дворце борьбы по адресу: Уфа, улица Мусы Гареева, 5.
Ранее Башкирия провела Спартакиаду народов России по спортивной борьбе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.