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23:53 (UTC+5), 07 Октября 2026

Десять борцов представят Башкирию на мультитурнире «Кубок республик»

В уфимском Дворце борьбы в День республики состоится уникальный командный турнир по разным видам борьбы.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

На турнире будут соревноваться команды из Узбекистана и Башкортостана сразу в четырёх единоборствах в формате «стенка на стенку», сообщает Федерация спортивной борьбы республики. В программе: борьба на поясах, корэш, дзюдо и греко-римская борьба.   

Почётными гостями турнира станут прославленные борцы, олимпийский чемпион Назир Манкиев и бронзовый призёр Олимпиады Мингиян Семёнов.

В командном турнире по греко-римской борьбе Башкирию представят: 

38 кг — Степан Бондарчук 
41 кг — Захар Окороков 
44 кг — Саян Урбасов 
48 кг — Владимир Глазков 
52 кг — Матвей Сусанов 
62 кг — Родион Лопатин 
68 кг — Игорь Ларуков 
75 кг — Данил Камалеев 
85 кг — Сулейман Умербаев 
92 кг — Аким Гарунов 

Фестиваль состоится 11 октября во Дворце борьбы по адресу: Уфа, улица Мусы Гареева, 5. 

Ранее Башкирия провела Спартакиаду народов России по спортивной борьбе.

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