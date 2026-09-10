В Уфе торжественно открыли Спартакиаду народов России по спортивной борьбе

Глава Башкирии и почетные гости после церемонии открытия дали старт всероссийскому флешмобу «Борись и побеждай», республика передала эстафету Ленинградской области.

Напомним, Башкирия принимает Спартакиаду народов России по шести видам спорта. Турнир по спортивной борьбе станет заключительным этапом соревнований, где примут участие более 300 борцов из 50 регионов страны. В весе до 97 кг на третью ступень пьедестала поднялся воспитанник специализированной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе РБ Адлан Амриев. Путь к «золоту» уфимскому борцу преградил победитель Спартакиады Артур Саргсян: в напряженной схватке Адлан уступил представителю Владимирской области при счете 1:1. В остальных двух поединках победитель юношеского чемпионата мира одержал уверенные победы над соперниками из Московской и Тамбовской областей.

«На домашней Спартакиаде мы настраивались „золото“ брать. Сделали всё, что могли. Но лишь третье место, понимаю, что недостаточно работал. В нашем весе много спортсменов с международным опытом, которые показывают результаты не только на всероссийском, но и на международном уровне. На следующей Спартакиаде будем стараться на все 100 процентов», — поделился Адлан Амриев.