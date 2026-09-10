В Уфе торжественно открыли Спартакиаду народов России по спортивной борьбе

В уфимском Дворце борьбы торжественно открыли Спартакиаду народов России по спортивной борьбе. Старт масштабному турниру дали Глава Башкирии Радий Хабиров, Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и олимпийский чемпион Давид Мусульбес.
Церемония открытия началась с парада флагов регионов-участников Спартакиады. Под аплодисменты зрителей на площадку вышли команды 50 регионов страны. Глава Башкирии Радий Хабиров поприветствовал участников и рассказал, что мечтает о том, чтобы в республике появился свой олимпийский чемпион по борьбе.
«Республика с огромным уважением приветствует участников Спартакиады народов России. Мы приветствуем тренеров, на которых лежит огромная ответственность за результаты на этом ковре. Я хочу сказать, что легенды спорта являются маяком для тысяч и тысяч молодых ребят, мальчишек, девочек, они также хотят становиться сильными, крепкими, настоящими патриотами своей страны. Для жителей Башкортостана борьба — это любимый вид спорта, борьба в основе нашего дела. Я хочу пожелать всем участникам соревнований победы в спортивной, честной борьбе», — сказал Радий Хабиров.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что в Год единства народов России проведение Спартакиады в многонациональной Башкирии приобретает особое значение.
«Это особо правильное совпадение. Благодарю руководство республики за поддержку и командный стиль работы. Благодаря этому подходу здесь создали уникальный по техническим и архитектурным решениям Дворец борьбы. Желаю зрителям насладиться красотой нашего спорта, погрузиться в мир борьбы. Столица республики встречает гостей с гостеприимством и заботой. Пусть атлеты покажут свои лучшие результаты. Поздравляю вас с проведением спартакиады!» — поприветствовал Александр Карелин.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил высокий уровень организации соревнований.
«Башкирия успешно организовывает самые высокие спортивные состязания, воспитывает чемпионов, создает для них конкурентную среду. В советское время такие соревнования всегда были особенными. Я надеюсь, что эта традиция сохранится и впредь, ведь она придаёт особый статус Спартакиаде», — сказал Мамиашвили.
Глава Башкирии и почетные гости после церемонии открытия дали старт всероссийскому флешмобу «Борись и побеждай», республика передала эстафету Ленинградской области.
Напомним, Башкирия принимает Спартакиаду народов России по шести видам спорта. Турнир по спортивной борьбе станет заключительным этапом соревнований, где примут участие более 300 борцов из 50 регионов страны. В весе до 97 кг на третью ступень пьедестала поднялся воспитанник специализированной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе РБ Адлан Амриев. Путь к «золоту» уфимскому борцу преградил победитель Спартакиады Артур Саргсян: в напряженной схватке Адлан уступил представителю Владимирской области при счете 1:1. В остальных двух поединках победитель юношеского чемпионата мира одержал уверенные победы над соперниками из Московской и Тамбовской областей.
«На домашней Спартакиаде мы настраивались „золото“ брать. Сделали всё, что могли. Но лишь третье место, понимаю, что недостаточно работал. В нашем весе много спортсменов с международным опытом, которые показывают результаты не только на всероссийском, но и на международном уровне. На следующей Спартакиаде будем стараться на все 100 процентов», — поделился Адлан Амриев.
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