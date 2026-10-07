Виктор Козлов ответил на слухи о своем переходе в «Металлург»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов во время подведения итогов матча с «Сибирью» (5:4) ответил на слухи о своем переходе в магнитогорский «Металлург».

«У меня контракт с "Салаватом Юлаевым", я ни с кем переговоры не веду. Сообщения, которые публикуют в соцсетях, — неправда. Воду мутить не надо. Это жалко, что Андрея Разина уволили из "Металлурга"», — сказал Виктор Козлов.

Сегодня «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь».