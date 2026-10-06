Главный тренер «Салавата» назвал спорным победный гол ЦСКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскритиковал решение видеоарбитров в матче против ЦСКА (1:3). По мнению наставника «юлаевцев», победный гол армейцев был спорным.

«Нам было бы полегче в случае удачного буллита, но это была середина матча. Думаю, что момент с голом ЦСКА, когда была явная блокировка (вратаря — прим. ред.), оказался важнее. Не считаю, что этот гол надо было засчитывать. Но судьи на льду здесь не виноваты, это решает видеоарбитр КХЛ», — сказал Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» в следующем матче 7 октября сыграет против «Сибири».