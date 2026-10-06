Джефф Монсон провёл в Уфе мастер-класс для ветеранов СВО

Рубен Хасанов в интервью «Башинформу» отметил, что он в большей степени рад за своих товарищей, которые ещё юношами видели выступления Джеффа Монсона по телевизору, а теперь он пожимает им руки, хлопает по плечу, говорит тёплые слова.

«Это удивительно, какие в жизни бывают обороты. Не так ли? Ребята довольны, это видно, — говорит Хасанов. — Если задуматься, то, когда у человека руки и ноги на месте, он может позволить себе слабину: „Не могу это сделать“, „Ой, тяжело, не справлюсь“. А вот когда случилось так, что нет ноги или руки, как у человека включаются внутренние ресурсы, появляется сила и желание — сделать, выполнить, справиться с любыми вызовами. Боец хочет доказать, прежде всего самому, что он не маломобилен, что он сможет всё. Я в спорте с 2023 года, с того времени не раз поднимался на пьедестал. И когда вижу результаты труда, тренировок, начинаешь понимать, что значит жить и стремиться к совершенству. Мы благодарны, что появилась возможность познакомиться с Джеффом Монсоном, увидеть, как он работает на борцовском ковре. Это вдохновляет и даёт силы тренироваться ещё упорнее и не останавливаться на пути к новым спортивным победам, к победе над своими слабостями».

К беседе с Рубеном присоединился капитан команды по волейболу сидя Радик Ильясов. Он отметил, что такие встречи собирают боевых товарищей и показывают сплочённость. Они не одиноки и они — семья. Но надо продолжать вовлекать в спорт и других ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта, подчеркнул Радик Ильясов.

«Бойцы выполняли на передовой задачи плечом к плечу в одной команде, пришло время и они вернулись домой — с тяжелейшими ранениями. Но боец всегда остаётся бойцом. Он не сдаётся и продолжает бороться, в данном случае с самим собой. Нужны огромные силы, чтобы молодой мужчина, лишившийся ноги или руки, не отчаялся и продолжал жить, работать. Спорт помогает в этом. Сегодня очень интересно смотреть, как Джефф Монсон работает в партере. Нам, волейболистам сидя тоже приходится много работать руками, задействовать плечевой пояс. Так что очень полезно и познавательно», — говорит Радик Ильясов.

Морской пехотинец Денис Мухамадиев ещё не влился в спортивную семью ветеранов, но товарищи пригласили его, чтобы молодой мужчина проникся и увлёкся.

«Пока присматриваюсь. Но, возможно, и займусь спортом, — сказал он „Башинформу“. — Спорт нужен, не спорю. Занятия отвлекут от мыслей и помогут жить. Помню своё первое состояние, когда осознал, что у меня нет ноги. Тогда никого не хотел видеть, не хотел разговаривать, отвергал всё и вся. Но я справился, помогли психологи и, что очень важно, семья. Жизнь продолжается».

Вернувшиеся с фронта бойцы не знают слов «невозможно» и «не могу». Они стали примером высочайшего мужества. Их жизнь после возвращения с передовой можно сравнить с продолжением боя, только теперь на мирном фронте. И реабилитацию для ветеранов СВО не будет лишним назвать — путь воина. Они продолжают социализироваться в труде, общественной жизни, но многие начали именно в спорте.

И, как отметил Джефф Монсон, участники СВО обладают твёрдым характером, который не сломить никакими обстоятельствами. Это герои нашего времени, прошедшие суровые испытания.

«Сила бойца во внутреннем духе, и этот дух не сломить никакими испытаниями», — ещё раз подчеркнул Джефф Монсон.