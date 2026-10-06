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19:32 (UTC+5), 06 Октября 2026

Джефф Монсон провёл в Уфе мастер-класс для ветеранов СВО

Сегодня в Уфе на одной из площадок стадиона «Динамо» собрались ветераны СВО. Именитый спортсмен и общественный деятель, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провёл для них мастер-класс по ММА.

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Но главной целью встречи стала не отработка борцовских захватов и бросков, а показать, что солдаты, вернувшиеся с переднего края домой, обладают колоссальной внутренней силой и несгибаемой волей.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
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Вернувшись с фронта тяжелоранеными, без рук и ног, бойцы не позволяют себе унывать и отчаиваться и уж тем более замыкаться в себе. Их тела изранены, но дух солдат продолжает оставаться несокрушимой крепостью, отметил Джефф Монсон.

«Важно чувствовать сильное и выносливое тело. Но для каждого бойца большое значение имеет внутренняя сила, железный дух и ум. Если у мужчины слабая воля, то никакие мышцы не помогут. Но мы с коллегами намерены в дальнейшем заниматься физической активностью с ветеранами спецоперации, физкультура и спорт должны присутствовать в их жизни, в том числе и джиу-джитсу, и бокс, и другие силовые виды спорта. Они мужчины и бойцы. Нет ног и рук — это не проблема. Мы будем заниматься 100 процентов», — сказал «Башинформу» Джефф Монсон.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Легенда октагона, прежде чем приступить к показательным выступлениям, поговорил с ветеранами. Джефф Монсон поинтересовался их настроением, чем они занимаются и какое место занимает в их жизни спорт.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Среди тех, кто пришёл на встречу с Монсоном, были ветераны СВО, которые входят в команду Башкирии, неоднократно побеждавшей на турнирах «Кубок защитников Отечества», организуемых для ветеранов СВО. Поэтому для них знакомы и сборы, и тренировки, и выступления.

Ранее «Башинформ» рассказывал про Рубена Хасанова. Ветеран СВО в 2023 году в составе сборной Башкирии на «Кубке защитников Отечества» завоевал первое место по пулевой стрельбе. В 2024 году в соревнованиях «Время героев» в Уфе занял второе место в этой же дисциплине, а также первое место в составе команды по волейболу сидя.

Как ветеран СВО из Башкирии может подняться на пьедестал почета
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Рубен Хасанов в интервью «Башинформу» отметил, что он в большей степени рад за своих товарищей, которые ещё юношами видели выступления Джеффа Монсона по телевизору, а теперь он пожимает им руки, хлопает по плечу, говорит тёплые слова.

«Это удивительно, какие в жизни бывают обороты. Не так ли? Ребята довольны, это видно, — говорит Хасанов. — Если задуматься, то, когда у человека руки и ноги на месте, он может позволить себе слабину: „Не могу это сделать“, „Ой, тяжело, не справлюсь“. А вот когда случилось так, что нет ноги или руки, как у человека включаются внутренние ресурсы, появляется сила и желание — сделать, выполнить, справиться с любыми вызовами. Боец хочет доказать, прежде всего самому, что он не маломобилен, что он сможет всё. Я в спорте с 2023 года, с того времени не раз поднимался на пьедестал. И когда вижу результаты труда, тренировок, начинаешь понимать, что значит жить и стремиться к совершенству. Мы благодарны, что появилась возможность познакомиться с Джеффом Монсоном, увидеть, как он работает на борцовском ковре. Это вдохновляет и даёт силы тренироваться ещё упорнее и не останавливаться на пути к новым спортивным победам, к победе над своими слабостями».

К беседе с Рубеном присоединился капитан команды по волейболу сидя Радик Ильясов. Он отметил, что такие встречи собирают боевых товарищей и показывают сплочённость. Они не одиноки и они — семья. Но надо продолжать вовлекать в спорт и других ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта, подчеркнул Радик Ильясов.

«Бойцы выполняли на передовой задачи плечом к плечу в одной команде, пришло время и они вернулись домой — с тяжелейшими ранениями. Но боец всегда остаётся бойцом. Он не сдаётся и продолжает бороться, в данном случае с самим собой. Нужны огромные силы, чтобы молодой мужчина, лишившийся ноги или руки, не отчаялся и продолжал жить, работать. Спорт помогает в этом. Сегодня очень интересно смотреть, как Джефф Монсон работает в партере. Нам, волейболистам сидя тоже приходится много работать руками, задействовать плечевой пояс. Так что очень полезно и познавательно», — говорит Радик Ильясов.

Морской пехотинец Денис Мухамадиев ещё не влился в спортивную семью ветеранов, но товарищи пригласили его, чтобы молодой мужчина проникся и увлёкся.

«Пока присматриваюсь. Но, возможно, и займусь спортом, — сказал он „Башинформу“. — Спорт нужен, не спорю. Занятия отвлекут от мыслей и помогут жить. Помню своё первое состояние, когда осознал, что у меня нет ноги. Тогда никого не хотел видеть, не хотел разговаривать, отвергал всё и вся. Но я справился, помогли психологи и, что очень важно, семья. Жизнь продолжается».

Вернувшиеся с фронта бойцы не знают слов «невозможно» и «не могу». Они стали примером высочайшего мужества. Их жизнь после возвращения с передовой можно сравнить с продолжением боя, только теперь на мирном фронте. И реабилитацию для ветеранов СВО не будет лишним назвать — путь воина. Они продолжают социализироваться в труде, общественной жизни, но многие начали именно в спорте.

И, как отметил Джефф Монсон, участники СВО обладают твёрдым характером, который не сломить никакими обстоятельствами. Это герои нашего времени, прошедшие суровые испытания.

«Сила бойца во внутреннем духе, и этот дух не сломить никакими испытаниями», — ещё раз подчеркнул Джефф Монсон.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
1 из 7
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