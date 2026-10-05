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16:39 (UTC+5), 05 Октября 2026

Уфимец Артем Бондаренко взял золото чемпионата России по параскалолазанию

В Москве впервые провели чемпионат страны по параскалолазанию.

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Алина Хабирова предоставлено «Башинформу»
Фото: Алина Хабирова | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Уфимец Артем Бондаренко завоевал золотую медаль на первом чемпионате России по параскалолазанию. Турнир в Москве собрал 37 сильнейших атлетов из 8 регионов страны, сообщила «Башинформу» руководитель центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Артем Бондаренко стал лучшим среди спортсменов категории СЛ/В1 (слепые). Третье место заняли Альберт Асадуллин в дисциплине «Сл-лазание на трудность» и Тимур Абдурашитов в дисциплине «ПОДА-лазание на трудность». В командном зачёте команда Башкирии заняла третье место в дисциплине «Лазание на трудность СЛ».

«На пути к этому турниру был проделан долгий и непростой путь. Для того чтобы культивированием вида спорта могла заниматься Федерация скалолазания России, в 2023 году в минспорте были зарегистрированы новые дисциплины „ПОДА — лазание на трудность“ и „Сл — лазание на трудность“. Далее были утверждены правила. Новый турнир — внесен в ЕКП, а в регионах были организованы первые областные и республиканские чемпионаты, по итогам которых можно было сформировать команды, а сильнейшие представители субъектов РФ смогли получить первые спортивные разряды», — рассказала Хабирова.

Ранее сообщалось, что юные хоккеистки из Башкирии победили на межрегиональном турнире ПФО.

Алина Хабирова предоставлено «Башинформу»
Фото: Алина Хабирова | предоставлено «Башинформу»
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