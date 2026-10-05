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16:14 (UTC+5), 05 Октября 2026

Юные хоккеистки из Башкирии победили на межрегиональном турнире ПФО

Для «Ледяных пчёл» нынешний успех стал третьим подряд.

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Алексей Петров предоставлено «Башинформу»
Фото: Алексей Петров | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Команда Башкирии «Ледяные пчёлы» в третий раз подряд победила на турнире «Хрустальная тиара» среди девушек регионов ПФО. Соревнования прошли в Кирово-Чепецке под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Путь к очередному трофею башкирская команда начала с двух уверенных побед в первый игровой день. «Ледяные пчёлы» обыграли соперниц из Чувашской Республики со счётом 13:0, а затем одержали победу над сборной Удмуртской Республики — 7:0. 

В полуфинале  «Ледяные пчёлы» победили сборную Татарстана со счётом 3:1, обеспечив себе выход в финал. В финале башкирские спортсменки встретились со сборной Нижегородской области. «Пчелки» уверенно провели решающую игру и завершили её победой со счётом 2:0, в третий раз подряд завоевав главный трофей соревнований.

Заместитель министра спорта республики Игорь Ермилов подчеркнул значимость турнира для развития спорта в регионе.

«Турнир "Хрустальная тиара" — важная часть межрегиональных спортивных проектов Приволжского федерального округа. Проекты Приволжского федерального округа имеют существенное значение для развития спорта в Республике Башкортостан. Они обеспечивают регулярную соревновательную практику, позволяют сопоставлять уровень подготовки спортсменов республики с результатами команд других субъектов округа и своевременно корректировать методические и тренировочные подходы», — отметил он.

Ранее команда Башкирии становилась победителем «Хрустальной тиары» в 2024 и 2025 годах.

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