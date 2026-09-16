Звездный новичок «Салавата» может сыграть в матче против «Ак Барса»

Звездный новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо сегодня может сыграть дебютный матч за уфимскую команду. Напомним, «юлаевцы» проведут первую домашнюю игру сезона против «Ак Барса» на «Уфа-Арене».
Сегодня Маджо вышел на утреннюю раскатку и готовился к матчу вместе с командой. Фотокадры с тренировок опубликовали на официальной странице клуба.
Ранее Башинформ сообщал, что в ХК «Салават Юлаев» перейдет 23-летний канадский нападающий Мэттью Маджо.
Мэттью Маджо — экс-звезда канадской лиги. В молодежной лиге Онтарио Маджо набрал рекордное количество очков и взял сразу несколько индивидуальных призов. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также получил награду самому ценному игроку лиги.
После перехода на профессиональный уровень Мэттью Маджо выступал за фарм-клуб «Айлендерс» — «Бриджпорт». В сезоне-2023/2024 он набрал 27 (16+11) очков в 61 матче, а в следующем чемпионате записал на свой счет 19 (7+12) баллов за 60 встреч. Минувший сезон стал лучшим для Маджо в АХЛ по количеству набранных очков. Канадец провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.