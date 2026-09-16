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16:33 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Звездный новичок «Салавата» может сыграть в матче против «Ак Барса»

Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
Инсаф Хужабирганов

Звездный новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо сегодня может сыграть дебютный матч за уфимскую команду. Напомним, «юлаевцы» проведут первую домашнюю игру сезона против «Ак Барса» на «Уфа-Арене».

Сегодня Маджо вышел на утреннюю раскатку и готовился к матчу вместе с командой. Фотокадры с тренировок опубликовали на официальной странице клуба.

Ранее Башинформ сообщал, что в ХК «Салават Юлаев» перейдет 23-летний канадский нападающий Мэттью Маджо.

Мэттью Маджо — экс-звезда канадской лиги. В молодежной лиге Онтарио Маджо набрал рекордное количество очков и взял сразу несколько индивидуальных призов. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также получил награду самому ценному игроку лиги.

После перехода на профессиональный уровень Мэттью Маджо выступал за фарм-клуб «Айлендерс» — «Бриджпорт». В сезоне-2023/2024 он набрал 27 (16+11) очков в 61 матче, а в следующем чемпионате записал на свой счет 19 (7+12) баллов за 60 встреч. Минувший сезон стал лучшим для Маджо в АХЛ по количеству набранных очков. Канадец провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.

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