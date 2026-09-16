Жители Башкирии могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Жители Башкирии могут вернуть часть расходов на занятия спортом с помощью социального налогового вычета. Он доступен тем, кто оплачивает абонементы в фитнес-клубы, спортивные секции и бассейны. Об этом напомнил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

«Часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, можно вернуть, оформив налоговый вычет. Главное условие — спортивная организация должна входить в специальный перечень Минспорта России. Отмечу, что в 2026 году в перечень вошли 314 организаций и индивидуальных предпринимателей из республики», — рассказал вице-премьер.

Напомним, в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» у жителей Башкирии также есть возможность получить стандартный налоговый вычет за выполнение нормативов комплекса ГТО. С 2025 года он предоставляется гражданам, которые впервые награждены знаком отличия «Готов к труду и обороне» или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак.