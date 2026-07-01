В Уфе расширили возможности налогового вычета за спорт и ГТО

В Уфе за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО можно получить налоговый вычет. Как выяснил «Башинформ», вычет предназначен для тех, кто оплачивает абонементы в фитнес-клубы, спортивные секции, бассейны и другие подобные организации. Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель должны входить в специальный перечень минспорта России.

Как сообщили в администрации Уфы, в 2026 году возможности вернуть часть средств за занятия спортом расширились. В частности, теперь вычет можно оформить не только за себя, своих детей или подопечных, но и за родителей‑пенсионеров. Размер вычета зависит от дохода налогоплательщика и ставки НДФЛ, по которой облагается его доход.

С 2025 года налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО предоставляется гражданам, которые впервые награждены знаком отличия «Готов к труду и обороне» или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак. В данном случае размер вычета зависит от суммы дохода и ставки НДФЛ, по которой налогоплательщик платит налог.

Одним из важных условий является то, что в год сдачи комплекса ГТО должна быть пройдена диспансеризация или медицинский профосмотр. При этом возраст, уровень подготовки и вид значка не имеет значения.

Возможность получения налогового вычета за занятия спортом и сдачу норм ГТО предоставляется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее «Башинформ» сообщал, что граждане, регулярно проходящие диспансеризацию и выполняющие нормативы ГТО, могут рассчитывать на налоговые вычеты. Соответствующее поручение в мае 2025 года дал президент России Владимир Путин.