В Уфе рассказали о будущем волейбольного клуба «Динамо-Урал»

Представители волейбольного клуба «Динамо-Урал» ответили на вопросы СМИ перед стартом сезона. Генеральный директор Юрий Лисицкий рассказал об ожиданиях от сезона и будущем клуба.
«В Башкирии много разных видов спорта. Мы идем своим путем. Престиж поднимается красивой игрой и результатами. У нас богатая история: клуб 30 лет под разными названиями выступал в Суперлиге — одной из сильнейших лиг мира. У нас были взлеты и падения. Была серебряная эпоха в чемпионате страны и Кубке ЕКВ. Мы стараемся делать свое дело порядочно. Мы следим за другими клубами, но идем своим путем. Главное шоу делают спортсмены и команда. Мы играем для зрителей», — отметил Лисицкий.
Гендиректор волейбольного клуба добавил, что «Динамо-Урал» мечтает о новой площадке.
«Дворец борьбы есть, ждем Дворец волейбола. Мы мечтаем о своей площадке, своих стенах. Сейчас мы играем в большом Дворце борьбы, но тренируемся в маленьком зале Дома волейбола. Волейбол — это чувство мяча, атмосферы зала. При переходе из зала в зал ты играешь, как в гостях», — заявил он.
В этом сезоне главным тренером «Динамо-Урал» стал Андрей Толочко. Он рассказал об ожиданиях от сезона.
«Спорт — это не постоянная величина. Зрители видят непосредственно игру, но за ее пределами остается большая работа: подготовка команды, восстановление, травмы и множество других факторов, которые могут повлиять на результат. Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние этих факторов. Мы не волшебники и не хотим заранее обещать какой-то конкретный результат или говорить, что обязательно займем определенное место. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться максимального результата. При этом важно не создавать для команды дополнительного давления — его и так достаточно.
Я знаю немало примеров, когда команды заранее громко заявляли о своих целях, а в итоге не могли их выполнить. Нам важно избежать такой ситуации. Мы хотим, чтобы игроки выходили на площадку свободными и уверенными в себе. Когда команда играет скованно, она не может в полной мере реализовать свои возможности. Поэтому сейчас наша задача — создать условия, в которых ребята смогут показать свой максимум», — сказал Толочко.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.