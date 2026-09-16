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20:54 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Уфе рассказали о будущем волейбольного клуба «Динамо-Урал»

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Представители волейбольного клуба «Динамо-Урал» ответили на вопросы СМИ перед стартом сезона. Генеральный директор Юрий Лисицкий рассказал об ожиданиях от сезона и будущем клуба.

«В Башкирии много разных видов спорта. Мы идем своим путем. Престиж поднимается красивой игрой и результатами. У нас богатая история: клуб 30 лет под разными названиями выступал в Суперлиге — одной из сильнейших лиг мира. У нас были взлеты и падения. Была серебряная эпоха в чемпионате страны и Кубке ЕКВ. Мы стараемся делать свое дело порядочно. Мы следим за другими клубами, но идем своим путем. Главное шоу делают спортсмены и команда. Мы играем для зрителей», — отметил Лисицкий.

Гендиректор волейбольного клуба добавил, что «Динамо-Урал» мечтает о новой площадке.

«Дворец борьбы есть, ждем Дворец волейбола. Мы мечтаем о своей площадке, своих стенах. Сейчас мы играем в большом Дворце борьбы, но тренируемся в маленьком зале Дома волейбола. Волейбол — это чувство мяча, атмосферы зала. При переходе из зала в зал ты играешь, как в гостях», — заявил он.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

В этом сезоне главным тренером «Динамо-Урал» стал Андрей Толочко. Он рассказал об ожиданиях от сезона.

«Спорт — это не постоянная величина. Зрители видят непосредственно игру, но за ее пределами остается большая работа: подготовка команды, восстановление, травмы и множество других факторов, которые могут повлиять на результат. Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние этих факторов. Мы не волшебники и не хотим заранее обещать какой-то конкретный результат или говорить, что обязательно займем определенное место. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться максимального результата. При этом важно не создавать для команды дополнительного давления — его и так достаточно.

Я знаю немало примеров, когда команды заранее громко заявляли о своих целях, а в итоге не могли их выполнить. Нам важно избежать такой ситуации. Мы хотим, чтобы игроки выходили на площадку свободными и уверенными в себе. Когда команда играет скованно, она не может в полной мере реализовать свои возможности. Поэтому сейчас наша задача — создать условия, в которых ребята смогут показать свой максимум», — сказал Толочко.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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