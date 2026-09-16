В Уфе рассказали о будущем волейбольного клуба «Динамо-Урал»

В этом сезоне главным тренером «Динамо-Урал» стал Андрей Толочко. Он рассказал об ожиданиях от сезона.

«Спорт — это не постоянная величина. Зрители видят непосредственно игру, но за ее пределами остается большая работа: подготовка команды, восстановление, травмы и множество других факторов, которые могут повлиять на результат. Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние этих факторов. Мы не волшебники и не хотим заранее обещать какой-то конкретный результат или говорить, что обязательно займем определенное место. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться максимального результата. При этом важно не создавать для команды дополнительного давления — его и так достаточно.

Я знаю немало примеров, когда команды заранее громко заявляли о своих целях, а в итоге не могли их выполнить. Нам важно избежать такой ситуации. Мы хотим, чтобы игроки выходили на площадку свободными и уверенными в себе. Когда команда играет скованно, она не может в полной мере реализовать свои возможности. Поэтому сейчас наша задача — создать условия, в которых ребята смогут показать свой максимум», — сказал Толочко.