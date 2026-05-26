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11:28 (UTC+5), 26 Мая 2026

Уфимский ВК «Динамо-Урал» назначил нового главного тренера

Главным тренером волейбольного клуба «Динамо-Урал» стал Андрей Толочко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: ВК «Динамо-Урал» | пресс-служба
Инсаф Хужабирганов

Последним клубом специалиста в Суперлиге был петербургский «Зенит», где он с 2017 по 2022 год работал старшим тренером, а с февраля 2022-го по февраль 2023 года – главным тренером команды.

В качестве главного тренера Толочко выводил в Суперлигу петербургский «Автомобилист», который возглавлял с 2009 по 2012 год. В сезоне-2012/13 специалист работал в «Газпром-Югре». С 2024 года Толочко является главным тренером сборной Беларуси. Ассистентом главного тренера станет Александр Самохин, ранее возглавлявший молодежную группу подготовки «Динамо-Урал».

«Опыт Бориса Колчина поможет команде на должности тренера-селекционера. Тренером по ОФП назначен Денис Петренко, который до этого работал в системе новоуренгойского "Факела"», — говорится в сообщении клуба.

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