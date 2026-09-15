Гандбольная «Башкирия» уступила московскому «Лучу»

Гандбольная команда «Башкирия» в новом сезоне Суперлиги стартовала с поражения. Башкирские гандболистки уступили на выезде московскому «Лучу» со счетом 20:23.

В составе столичной команды 11 голов забила Юлия Зюрина. Лучшим игроком гостей стала Анна Акентьева (5).

«Башкирия» второй год подряд выступает в самой высшей лиге страны. В прошлом сезоне благодаря победе над ижевским «Университетом» команда сохранила прописку место в Суперлиге. В этом году впервые в своей истории вошла в топ‑10 на Спартакиаде народов России.