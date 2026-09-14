Шашист из Башкирии Александр Георгиев стал чемпионом мира

Александр Георгиев из Башкирии стал чемпионом мира по шашкам-64. Уфимского гроссмейстера с победой поздравил вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов.

Соревнования прошли в Подмосковье. В них приняли участие более 80 спортсменов из 28 стран мира, в том числе из России, Германии, Китая и США. Александр Георгиев впервые завоевал золото в классической программе русских шашек и стал первым в истории чемпионом мира по четырем шашечным системам — международным, бразильским, русским и фризским.

В финале он обыграл международного гроссмейстера из Беларуси Андрея Валюка. Кроме того, в 51 год Александр Сергеевич стал самым возрастным победителем классической программы чемпионата мира по русским шашкам.

Ранее сообщалось, что Роман Михалев из Башкирии взял «серебро» Кубка мира по полиатлону.