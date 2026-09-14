Роман Михалев из Башкирии взял «серебро» Кубка мира по полиатлону

Житель Нуримановского района Роман Михалев завоевал серебряную медаль на 1-м этапе Кубка мира по полиатлону в Кыргызстане. Об этом сообщил глава района Вильдан Ситдиков.

В престижных международных соревнованиях приняли участие атлеты из России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Пакистана и Бангладеш. Роман Михалев финишировал вторым на турнире по троеборью с бегом. Эта дисциплина включает в себя стрельбу, подтягивания на высокой перекладине и бег на 2 километра.

Роман Михалев работает тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе Нуримановского района.

Ранее сообщалось, что паралимпийские пловцы из Башкирии завоевали 7 медалей на чемпионате Европы.