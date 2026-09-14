Радий Хабиров встретится с героями Спартакиады народов России

Спартакиада народов России в Уфе прошла на высочайшем профессиональном уровне. Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании в ЦУРе, на площадках масштабного спортивного мероприятия участники соревновались по шести видам спорта.
Руслан Хабибов сказал Главе Башкирии Радию Хабирову, что победители из республики готовятся встретиться с руководителем региона и рассказать об участии в турнире.
«Приглашайте всех — победителей, призёров, тренеров. Обязательно поговорим, — сказал Радий Хабиров. — У меня состоялся разговор с Александром Карелиным. На встречу пришли 800 детей. Был живой интерес к нашим героям».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.