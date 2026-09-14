Радий Хабиров встретится с героями Спартакиады народов России

Спартакиада народов России в Уфе прошла на высочайшем профессиональном уровне. Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании в ЦУРе, на площадках масштабного спортивного мероприятия участники соревновались по шести видам спорта.

Руслан Хабибов сказал Главе Башкирии Радию Хабирову, что победители из республики готовятся встретиться с руководителем региона и рассказать об участии в турнире.

«Приглашайте всех — победителей, призёров, тренеров. Обязательно поговорим, — сказал Радий Хабиров. — У меня состоялся разговор с Александром Карелиным. На встречу пришли 800 детей. Был живой интерес к нашим героям».