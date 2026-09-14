Игрок «Салавата» признан лучшим нападающим КХЛ

Легионер «Салавата Юлаева» Джек Родуолд во второй раз в карьере признан лучшим нападающим КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Родуолд набрал 5 (4+1) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+1». В матчах с «Северсталью» (3:2) и «Авангардом» (4:0) он стал автором победных шайб. На его счету также три силовых приема, два блокированных броска, три отбора шайбы.
Канадский форвард занимает 9-е место в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ.
Напомним, «Салават Юлаев» начал сезон с победной серии.
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