Игрок «Салавата» признан лучшим нападающим КХЛ

Легионер «Салавата Юлаева» Джек Родуолд во второй раз в карьере признан лучшим нападающим КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Родуолд набрал 5 (4+1) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+1». В матчах с «Северсталью» (3:2) и «Авангардом» (4:0) он стал автором победных шайб. На его счету также три силовых приема, два блокированных броска, три отбора шайбы.

Канадский форвард занимает 9-е место в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» начал сезон с победной серии.