«Салават Юлаев» начал сезон с победной серии. В стартовом матче уфимская команда обыграла «Северсталь» (3:2), а во втором разгромил «Авангард» (4:0). В третьем матче уфимцы в напряженной борьбе проиграли «Барысу» (6:8).
Если в прошлом сезоне в первых пяти матчах «юлаевцам» удалось одержать лишь одну победу, то в этом году они уверенно стартовали. Сейчас «Салават Юлаев» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В лидерах также казанский «Ак Барс», с которым «юлаевцам» предстоит сыграть в Уфе 16 сентября.
Ранее «Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.