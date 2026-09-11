«Салават Юлаев» начал сезон с победной серии. В стартовом матче уфимская команда обыграла «Северсталь» (3:2), а во втором разгромил «Авангард» (4:0). В третьем матче уфимцы в напряженной борьбе проиграли «Барысу» (6:8).

Если в прошлом сезоне в первых пяти матчах «юлаевцам» удалось одержать лишь одну победу, то в этом году они уверенно стартовали. Сейчас «Салават Юлаев» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В лидерах также казанский «Ак Барс», с которым «юлаевцам» предстоит сыграть в Уфе 16 сентября.

Ранее «Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ.