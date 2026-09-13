«Уфа» и «Волга» сыграли вничью в 11-м туре Первой лиги

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако во второй половине игры команды выдали настоящую голевую феерию. Счёт был открыт на 55-й минуте. Нападающий «Волги» Лука Багателия мощным ударом в верхний угол поразил ворота Александра Беленова.

Хозяева сумели переломить ход встречи. На 69-й минуте Дилан Ортис восстановил равновесие, а на 77-й Георгий Гонгадзе красивым ударом со штрафного вывел уфимцев вперёд — 2:1.

Казалось, победа уже близка, но «Волга» сумела спастись в самой концовке. На 86-й минуте Александр Саплинов нанёс точный удар с дальней дистанции и установил окончательный счёт — 2:2

Следующий матч уфимцы проведут 18 сентября в Челябинске, где встретятся с ФК «Челябинск».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что спортсмены из Башкирии завоевали семь медалей на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию.