Стали известны лидеры Уфимского международного марафона

Победителями на классической дистанции 42,2 км стали Павел Патраков с результатом 2:28:10 и Гульназ Голиус, преодолевшая марафон за 3:00:22. На полумарафонской дистанции 21,1 км первым финишировал Денис Валитов (1:06:59), а среди женщин лучшей стала Мария Бережная (1:16:56).

Напомним, в Уфе прошёл Уфимский международный марафон. На старт вышли более 9 тысяч человек — жители столицы Башкирии и гости города. Это уже 12-й по счёту марафон, который состоялся в рамках двухдневного фестиваля.

Программа забега предлагала дистанции на любой уровень подготовки: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, дистанцию можно было пройти по-скандинавски, проехать на роликах или хендбайках. Впервые в программе появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 км.