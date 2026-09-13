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22:02 (UTC+5), 13 Сентября 2026

Стали известны лидеры Уфимского международного марафона

13 сентября в Уфе в 12-й раз состоялся Уфимский международный марафон. На старт вышли 9200 спортсменов

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Победителями на классической дистанции 42,2 км стали Павел Патраков с результатом 2:28:10 и Гульназ Голиус, преодолевшая марафон за 3:00:22. На полумарафонской дистанции 21,1 км первым финишировал Денис Валитов (1:06:59), а среди женщин лучшей стала Мария Бережная (1:16:56).

Напомним, в Уфе прошёл Уфимский международный марафон. На старт вышли более 9 тысяч человек — жители столицы Башкирии и гости города. Это уже 12-й по счёту марафон, который состоялся в рамках двухдневного фестиваля.

Программа забега предлагала дистанции на любой уровень подготовки: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, дистанцию можно было пройти по-скандинавски, проехать на роликах или хендбайках. Впервые в программе появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 км.

В Уфимском марафоне приняли участие более 9 тысяч человек
Спорт
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