В Уфимском марафоне приняли участие более 9 тысяч человек

13 сентября в Уфе прошёл Уфимский международный марафон — главное беговое событие республики. На старт вышли более 9 тысяч человек – жители столицы Башкортостана и гости города. Это уже 12-й по счёту марафон, который состоялся в рамках двухдневного фестиваля. Наш фотокорреспондент Валерий Шахов представляет фоторепортаж с события.

В этом году марафон прошел под девизом «Моя беговая традиция». Местом старта и финиша стал стадион «Динамо». Трасса прошла по историческому центру города.

Каждый мог выбрать удобную ему дистанцию: от классического марафона на 42,2 км и полумарафона до доступных забегов на 10, 5 и 2 километра. Также проводились эстафета 4×10,5 км, заезды на хендбайках и роллер-марафон на 10 км. Впервые в программе появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 километра. Пройти этот маршрут можно было в сопровождении специально подготовленных пейсеров или в паре с другим спортсменом.

Также в рамках забега прошла ставшая традиционной благотворительная акция «Бегу – помогу», которая за годы своего существования собрала уже 28 миллионов рублей в поддержку уфимских благотворительных фондов.