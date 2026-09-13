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13:17 (UTC+5), 13 Сентября 2026

В Уфимском марафоне приняли участие более 9 тысяч человек

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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13 сентября в Уфе прошёл Уфимский международный марафон — главное беговое событие республики. На старт вышли более 9 тысяч человек – жители столицы Башкортостана и гости города. Это уже 12-й по счёту марафон, который состоялся в рамках двухдневного фестиваля. Наш фотокорреспондент Валерий Шахов представляет фоторепортаж с события.

В этом году марафон прошел под девизом «Моя беговая традиция». Местом старта и финиша стал стадион «Динамо». Трасса прошла по историческому центру города.

Каждый мог выбрать удобную ему дистанцию: от классического марафона на 42,2 км и полумарафона до доступных забегов на 10, 5 и 2 километра. Также проводились эстафета 4×10,5 км, заезды на хендбайках и роллер-марафон на 10 км. Впервые в программе появился специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников на дистанции 2 километра. Пройти этот маршрут можно было в сопровождении специально подготовленных пейсеров или в паре с другим спортсменом.

Также в рамках забега прошла ставшая традиционной благотворительная акция «Бегу – помогу», которая за годы своего существования собрала уже 28 миллионов рублей в поддержку уфимских благотворительных фондов.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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