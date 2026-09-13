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22:50 (UTC+5), 13 Сентября 2026

Главный тренер Тетрадзе остался доволен игрой «Уфы», но не итогом матча

Фото: ФК «Уфа» | сайт
Эдуард Кускарбеков

Встреча «Уфы» и «Волги» закончилась обидной ничьёй. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер уфимского футбольного клуба Омари Тетрадзе. Он отметил, что «Уфа» могла выиграть. Однако, по его словам, «горожане» принимали на своём поле очень хорошую, организованную команду, которая действовала вторым номером, очень хорошо оборонялась, компактно располагалась и ждала ошибок хозяев.

«В первом тайме игроки не всегда понимали, как нужно действовать в той или иной ситуации впереди. Но второй тайм, я считаю, мы сыграли неплохо. Я остался доволен самой игрой. Единственное — те голы, которые мы пропустили. Второй, понятно, пришёл со штрафного. Первый гол — это опять-таки наша позиционная ошибка: игроки несвоевременно закрыли зону, — сказал Омари Тетрадзе. — А в целом я остался доволен игрой. Была самоотдача, было видно, что ребята хотели, хотели выиграть. Но футбол этим и хорош — он непредсказуем, и такие матчи иногда заканчиваются именно так».

Напомним, сегодня ФК «Уфа» на стадионе «Нефтяник» принимал ульяновскую «Волгу» в матче 11-го тура Первой лиги. Встреча завершилась ничьей — 2:2.

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