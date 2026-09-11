От Спартакиады до Игр ШОС: как Башкирия становится центром мировой борьбы

В эти дни в столице республики проходит Спартакиада народов России по спортивной борьбе. Масштабность этому турниру добавила встреча молодых борцов с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным, Михаилом Мамиашвили и Давидом Мусульбесом. Тема успешного продвижения борьбы в регионе прошла красной нитью через всю встречу.

Открытый разговор длился около двух часов. Среди более трехсот участников желающих задать вопросы было очень много. Почетные гости не оставили ни одного из них без внимания.

Глава Башкирии Радий Хабиров, открывая встречу, рассказал юным борцам о важности занятия спортом.

«Я очень счастлив, что здесь собралось огромное количество молодых борцов. А республика становится тем местом, куда с удовольствием приезжают наши великие спортсмены. Очень важно, что для ребят есть возможность общаться с ними, почерпнуть что-то. Я очень хорошо понимаю цель, значение и возможности спорта. Для меня это важнейшая идея, чтобы все ребята занимались спортом. Спорт укрепляет, воспитывает, делает человека сильнее и душу его крепче», — сказал Радий Хабиров.

Примечательно, что во встрече принял участие личный тренер Главы республики Александр Григорьев. Радий Хабиров отметил, что для каждого юного спортсмена огромную роль играет наставник.

«Если у вас есть тренер — это надёжная опора в жизни. Может быть, именно в тяжёлые времена он поможет вам выстоять. Это человек, который сделал вас спортсменами, — подчеркнул Радий Хабиров. — Открою секрет: у меня есть мечта — чтобы в Башкортостане появился олимпийский чемпион по спортивной борьбе».