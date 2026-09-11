От Спартакиады до Игр ШОС: как Башкирия становится центром мировой борьбы

В эти дни в столице республики проходит Спартакиада народов России по спортивной борьбе. Масштабность этому турниру добавила встреча молодых борцов с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным, Михаилом Мамиашвили и Давидом Мусульбесом. Тема успешного продвижения борьбы в регионе прошла красной нитью через всю встречу.
Открытый разговор длился около двух часов. Среди более трехсот участников желающих задать вопросы было очень много. Почетные гости не оставили ни одного из них без внимания.
Глава Башкирии Радий Хабиров, открывая встречу, рассказал юным борцам о важности занятия спортом.
«Я очень счастлив, что здесь собралось огромное количество молодых борцов. А республика становится тем местом, куда с удовольствием приезжают наши великие спортсмены. Очень важно, что для ребят есть возможность общаться с ними, почерпнуть что-то. Я очень хорошо понимаю цель, значение и возможности спорта. Для меня это важнейшая идея, чтобы все ребята занимались спортом. Спорт укрепляет, воспитывает, делает человека сильнее и душу его крепче», — сказал Радий Хабиров.
Примечательно, что во встрече принял участие личный тренер Главы республики Александр Григорьев. Радий Хабиров отметил, что для каждого юного спортсмена огромную роль играет наставник.
«Если у вас есть тренер — это надёжная опора в жизни. Может быть, именно в тяжёлые времена он поможет вам выстоять. Это человек, который сделал вас спортсменами, — подчеркнул Радий Хабиров. — Открою секрет: у меня есть мечта — чтобы в Башкортостане появился олимпийский чемпион по спортивной борьбе».
Во встрече участвовали уфимские борцы, выступавшие в полуфинале Спартакиады народов России. Победитель первенств страны Жора Оганесян остановился в шаге от бронзовой медали на домашнем турнире. Он обратился за советом к трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину: как каждый раз выходить на ковер уверенным?
«Если ты часть сильнейшей команды мира — России, то ты не имеешь права проявлять слабость. Знаешь почему? Потому что ты продолжаешь великие традиции. На твоих плечах лежит огромная ответственность за репутацию страны. В такие моменты все остальные желания и страхи теряют значение. В продолжение слов Радия Фаритовича скажу — поддерживайте своих тренеров, учите историю нашей великой страны, гордитесь ею и стремитесь побеждать», — отметил Александр Карелин.
Председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поддержал слова Карелина и подчеркнул, что путь к высоким результатам невозможен без доверия к наставнику и ежедневного труда. А олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес отметил роль республики в проведении крупных соревнований.
«Сегодня Башкортостан становится точкой притяжения большого спорта. Здесь создают условия, которые объединяют людей», — сказал Давид Мусульбес.
Восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах Артур Зулькарнаев приехал на встречу прямиком из Кыргызстана, где на Всемирных играх кочевников завоевал бронзовую медаль. Артур выступил с предложением по дальнейшему развитию башкирской национальной борьбы куреш.
Радий Хабиров отметил, что республика продолжит поддерживать этот вид спорта, Дворец борьбы построен в целях развития в том числе и национальной борьбы — куреш.
«Башкирские спортсмены будут участвовать в следующих Всемирных играх кочевников в составе сборной России, а в 2028 году Уфа примет Игры ШОС. В столице Башкирии соберутся представители Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Спортивная повестка будет насыщенной, пройдут крупнейшие международные состязания, поэтому нужно готовиться. Без соревнований нет движения вперёд и роста спортивного мастерства», — подчеркнул Радий Хабиров.
Молодые спортсмены поинтересовались, как проходит подготовка к Олимпиаде. 10-летний борец из Уфы Давид Наумов, который уже 5 лет занимается самбо и становился чемпионом городских и районных соревнований, спросил у Александра Карелина: станет ли самбо олимпийским видом спорта?
«Самбо — удивительный вид спорта. Мы, ветераны отечественной греко-римской и вольной борьбы, всеми силами толкаем самбо к Олимпийскому зачету. Это один из самых развитых видов спорта у нас в стране. Если вы знаете, Президент России Владимир Путин активно занимался самбо. А в Башкирии — шикарная школа, у вас есть все перспективы, чтобы в будущем стать олимпийскими чемпионами», — сказал Карелин.
В зале присутствовала победительница первенств Европы и мира по самбо Алия Мухаметьянова. Она обратилась к Главе республики Радию Хабирову и поделилась своей мечтой о новой квартире. «Если я стану чемпионкой мира, вы подарите мне квартиру?» — спросила она.
Хабиров посоветовал спортсменке продолжать усердно тренироваться и добиваться новых побед на международных соревнованиях.
«Я лично вручу вам ключи от новой квартиры, — сказал он. — В республике действует программа поддержки спортсменов, достигших выдающихся результатов на международной арене».
В завершение встречи Глава Башкирии вручил государственные награды, а также поздравил с юбилеем тренера по борьбе на поясах Фаниса Уразбахтина, который воспитал более 25 мастеров спорта РСФСР и России, и педагога Республиканского политехнического лицея-интерната Карима Губайдуллина. Руководитель региона поблагодарил их за десятилетия работы, сотни воспитанников, тысячи проведённых тренировок.
Напомним, Башкирия принимает турнир по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе. Сегодня в уфимском Дворце борьбы продолжаются соревнования по спортивной борьбе.
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