Илья Коновалов покинул уфимский «Салават Юлаев»

Уфимский клуб расторг контракт с вратарем Ильей Коноваловым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Илья Коновалов выступал за «Салават Юлаев» с ноября 2025 года. В составе уфимской команды он провёл 9 матчей.
Напомним, «Салават Юлаев» в выездном матче уступил «Барысу». После 7 пропущенных голов тренерский штаб заменил вратаря Илью Коновалова. Игра завершилась поражением уфимской команды со счетом 6:8.
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