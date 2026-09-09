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21:59 (UTC+5), 09 Сентября 2026

«Салават Юлаев» и «Барыс» назабивали друг другу 14 голов в матче КХЛ

Сегодня «Салават Юлаев» в гостевом матче проиграл астанинскому «Барысу». Матч выдался насыщенным и динамичным, с 14 заброшенными шайбами.

Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
Инсаф Хужабирганов

Тренерский штаб «Салавата» заявил на встречу голкипера Илью Коновалова вместо Вязового, что стало ключевым изменением в составе. Запасным вратарем стал Илья Елин.

Счет в матче открыли астанчане на 6-й минуте. Спустя пять минут «Салават» хозяевам ответил голом Александра Жаровского. Старт первого периода для уфимской команды омрачился потерей форварда Шелдона Ремпала — канадский легионер получил повреждение и покинул лед. Затем последовали и другие потери уфимцев, которые сыграли на руку хозяевам. На 16-й минуте сразу два юлаевца отправились на скамейку штрафников — Набиев получил удаление за блокировку, а Загребин — за задержку соперника. В формате 5 на 3 американские легионеры Астаны легко разыграли гостей и реализовали большинство. После этого «Салават» полностью потерял инициативу в игре и за три минуты пропустил еще два гола — 4:1.

В середине второго периода «Салават» благодаря голу Девина Броссо отыграл одну шайбу и вернулся в игру. Тренерский штаб «Барыса» взял видеозапрос на предмет помехи вратарю. Однако судьи после просмотра видеоповтора засчитали гол, за что хозяева были наказаны 2-минутным штрафом. В большинстве уфимских болельщиков голом порадовал Шелдон Ремпал, который вернулся на лед с огромной гематомой под глазом. Юлаевцы сократили отставание до минимума и имели шансы сравнять счет. Однако, получив удаление, вновь поплатились за свои ошибки. В формате 5 на 4 бригада большинства хозяев действовала безупречно и укрепила свое преимущество. На 34-й минуте американские легионеры Томпсон и Дэй за 15 секунд организовали два гола в ворота уфимской команды — 6:3.

При этом вратарь «Салавата» пропускал большинство бросков со средних и дальних дистанций. В третьем периоде команда Астаны вышла на лед еще более уверенной. Раскрылись и местные воспитанники — на старте отрезка гол в ворота Коновалова забил Шайхмедденов. После этого тренерский штаб «Салавата» заменил голкипера — сегодняшний матч для Ильи Елина стал дебютным за уфимскую команду. Юлаевцы не сдавались и во второй раз в матче воспользовались удалением соперника. В большинстве Джек Родуолд красивым броском отправил шайбу точно под перекладину. Однако астанинцы сохранили комфортную преимущество. В середине периода голом отметился другой казахстанский хоккеист Ляпунов — 8:4.

К 57-й минуте «Салават» благодаря дублю Алалыкина сократил отставание до двух очков, но в концовке встречи не сумел реализовать два численных преимущества и потерпел первое поражение в сезоне— 8:6.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет дома против казанского «Ак Барса» 16 сентября.

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