Экс-звезда канадской лиги Маджо прибыл в расположение уфимского «Салавата»

Новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо прилетел в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.
Легионера встретили представители клуба, болельщики. Экс-звезда канадской лиги примерил форму «Салавата». Ожидается, что Мэттью примет участие в матче против казанского «Ак Барса».
В молодежной лиге Онтарио Маджо набрал рекордное количество очков и взял сразу несколько индивидуальных призов. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также получил награду самому ценному игроку лиги.
После перехода на профессиональный уровень Мэттью Маджо выступал за фарм-клуб «Айлендерс» — «Бриджпорт». В сезоне-2023/2024 он набрал 27 (16+11) очков в 61 матче, а в следующем чемпионате записал на свой счет 19 (7+12) баллов за 60 встреч. Минувший сезон стал лучшим для Маджо в АХЛ по количеству набранных очков. Канадец провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.
Ранее Мэттью Маджо объяснил, почему выбрал уфимский клуб.
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