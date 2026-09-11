Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
12:26 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Экс-звезда канадской лиги Маджо прибыл в расположение уфимского «Салавата»

Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
Инсаф Хужабирганов

Новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо прилетел в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Легионера встретили представители клуба, болельщики. Экс-звезда канадской лиги примерил форму «Салавата». Ожидается, что Мэттью примет участие в матче против казанского «Ак Барса».

В молодежной лиге Онтарио Маджо набрал рекордное количество очков и взял сразу несколько индивидуальных призов. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также получил награду самому ценному игроку лиги.

После перехода на профессиональный уровень Мэттью Маджо выступал за фарм-клуб «Айлендерс» — «Бриджпорт». В сезоне-2023/2024 он набрал 27 (16+11) очков в 61 матче, а в следующем чемпионате записал на свой счет 19 (7+12) баллов за 60 встреч. Минувший сезон стал лучшим для Маджо в АХЛ по количеству набранных очков. Канадец провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.

Ранее Мэттью Маджо объяснил, почему выбрал уфимский клуб. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru