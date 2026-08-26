Мэтью Маджо на связи: звездный новичок «Салавата» обратился к болельщикам

Новичок «Салавата Юлаева» Мэтью Маджо приветствовал болельщиков уфимского клуба и поделился первыми эмоциями после перехода.

«Я очень рад и немного взволнован. Я провёл три классных сезона в Нью-Йорке, но теперь для меня начинается новая глава в моей карьере», — сказал Маджо.

По словам хоккеиста, решение переходить в КХЛ далось ему нелегко. Мэтью Маджо не скрывает, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры. Известно, что хоккеистом интересовался менеджмент владивостокского «Адмирала». Однако решающими факторами стали город Уфа, тренерский штаб и руководство «Салавата Юлаева».

Мэтью Маджо уже выступал за границей, поэтому адаптация в новом клубе должна пройти быстро. Тем не менее, как отмечает хоккеист, ключевым отличием в российской лиге является размер площадки, к которому нужно будет привыкнуть.

«Я знаю, что „Салават Юлаев“ — большой клуб с чемпионской историей. В Уфе много молодых и талантливых игроков. Знаю, что за „Салават“ выступают классные игроки из Канады, но я пока не успел с ними пообщаться. С нетерпением жду встречи со всей командой и хочу как можно быстрее присоединиться к новым партнёрам», — отметил хоккеист.

Ранее Башинформ сообщал, что в ХК «Салават Юлаев» перейдет 23-летний канадский нападающий Мэтью Маджо.