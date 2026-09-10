Уфимец Адлан Амриев стал бронзовым призером Спартакиады народов России

Адлан Амриев обыграл соперника со счетом 1:1 благодаря партеру в первом периоде.
Тяжеловесы не смогли обойти соперников. Уфимец Нохчо Лабазанов со счетом 1:2 проиграл борцу из Дагестана Мухтару Ибрагимову, а белоречанин Семен Панов со счетом 1:1 уступил Георгию Габееву из Московской области.
Борьбу за медали сегодня продолжат девушки — в соревнованиях по вольной борьбе Башкирию представят Юлиана Николаева и Диана Минигулова.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.