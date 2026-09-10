Уфимец Адлан Амриев стал бронзовым призером Спартакиады народов России

Адлан Амриев обыграл соперника со счетом 1:1 благодаря партеру в первом периоде.

Тяжеловесы не смогли обойти соперников. Уфимец Нохчо Лабазанов со счетом 1:2 проиграл борцу из Дагестана Мухтару Ибрагимову, а белоречанин Семен Панов со счетом 1:1 уступил Георгию Габееву из Московской области.

Борьбу за медали сегодня продолжат девушки — в соревнованиях по вольной борьбе Башкирию представят Юлиана Николаева и Диана Минигулова.