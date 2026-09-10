Стало известно, когда в Уфу прилетит новичок «Салавата» Мэттью Маджо

Экс-звезда канадской лиги, новичок «Салавата Юлаева» Мэттью Маджо прилетает в Уфу в пятницу, 11 сентября, в 6.30 утра. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе клуба.
«Пока решается вопрос, будет ли организована встреча болельщиков или нет», — сообщил пресс-атташе клуба.
Ранее Башинформ сообщал, что в ХК «Салават Юлаев» перешел 23-летний канадский нападающий Мэттью Маджо. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон, за который хоккеист заработает 40 миллионов рублей.
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