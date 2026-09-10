Паралимпийка из Оренбуржья завоевала золото чемпионата Европы

Спортсменка из Оренбургской области Виктория Ищиулова победила на дистанции 100 метров на спине в классе S8 на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию. Соревнования проходят с 7 по 12 сентября в турецком Коджаэли, передает «Оренбург Медиа».

В турнире участвуют 400 паралимпийцев из 38 стран, разыгрывается 150 комплектов медалей. Сборная России выступает с национальным флагом, гимном и экипировкой с государственной символикой. В ее составе 65 спортсменов.

«Это было очень сложно! Золото в копилочку России!» — цитирует издание парапловчиху.

Ранее Богдан Мозговой из Уфы вновь стал призёром чемпионата Европы по плаванию.