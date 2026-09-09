В Башкирии стартовал турнир по боксу памяти Владислава Новицкого

В городе Октябрьском во Дворце спорта проходят региональные соревнования по боксу среди юношей 15–16 лет, посвящённые памяти известного спортивного и общественного деятеля Владислава Новицкого.

Как сообщает газета «Октябрьский нефтяник», турнир собрал около 100 участников из Башкирии, Татарстана, Оренбургской, Ульяновской и других областей. В течение четырёх дней спортсмены будут бороться за награды в 20 весовых категориях.

Имя Владислава Новицкого неразрывно связано с историей бокса в Октябрьском. Он возглавил городскую федерацию в 2004 году и заложил фундамент для будущих побед местных спортсменов. Под его руководством боксёры вышли на качественно новый уровень, а гордостью города и республики стал Леонид Костылёв, вошедший в состав национальной сборной России. В 19 лет он завоевал титул чемпиона России среди мужчин и звание чемпиона Европы, став первым в истории Октябрьского мастером спорта международного класса.

Также Владислав Новицкий запомнился горожанам не только как талантливый функционер, но и как руководитель Октябрьского пассажирского автотранспортного предприятия.

«Вклад Владислава Николаевича в жизнь города был многогранным: он оказывал неоценимую поддержку не только спортсменам, помогая в организации выездных соревнований, но также всегда находил возможность поддержать ветеранов и работников культуры», — сказал на церемонии открытия глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский.

Заместитель генерального директора Федерации бокса Башкирии Рита Ямилева, выступившая почётным гостем, подчеркнула, что бокс воспитывает дисциплину, характер и уважение к сопернику, пожелав участникам честных поединков.

Особенностью нынешних состязаний стало участие девушек. Председатель федерации бокса «Раунд» Октябрьского Азат Гараев отметил, что интерес к женскому боксу возрос после успешных выступлений уроженки Октябрьского чемпионки WBA Asia Азалии Аминевой.

«Успех мастера спорта России международного класса, чемпионки WBA Asia в профессиональном боксе Азалии Аминевой придал импульс развитию женского бокса, девочки, девушки есть в каждом из шести работающих в Октябрьском боксёрских клубов, где в общей сложности занимаются не менее 600 октябрьцев разного возраста», — сказал Азат Гараев.

Тренеры рассматривают октябрьский ринг как важную стартовую площадку. Главный судья соревнований из Нефтекамска Роберт Гумеров, который привозит своих воспитанников в Октябрьский не первый год, отметил высокий уровень организации и богатые традиции местного бокса.

«Мне импонирует, что в Октябрьском чтут память тех, кто вносит большой вклад в развитие города. Здесь проводят красивые соревнования мирового уровня и сильный бокс. Такие звезды, как Азалия Аминева, Леонид Костылев, кулачный боец Иван Абрамов, есть не в каждом городе. Это пример для юных, здесь есть на что посмотреть и чему поучиться», — поделился он.