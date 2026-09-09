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10:48 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии стартовал турнир по боксу памяти Владислава Новицкого

Фото: Яна Курганская | газета «Октябрьский нефтяник»
Эдуард Кускарбеков

В городе Октябрьском во Дворце спорта проходят региональные соревнования по боксу среди юношей 15–16 лет, посвящённые памяти известного спортивного и общественного деятеля Владислава Новицкого.

Как сообщает газета «Октябрьский нефтяник», турнир собрал около 100 участников из Башкирии, Татарстана, Оренбургской, Ульяновской и других областей. В течение четырёх дней спортсмены будут бороться за награды в 20 весовых категориях.

Имя Владислава Новицкого неразрывно связано с историей бокса в Октябрьском. Он возглавил городскую федерацию в 2004 году и заложил фундамент для будущих побед местных спортсменов. Под его руководством боксёры вышли на качественно новый уровень, а гордостью города и республики стал Леонид Костылёв, вошедший в состав национальной сборной России. В 19 лет он завоевал титул чемпиона России среди мужчин и звание чемпиона Европы, став первым в истории Октябрьского мастером спорта международного класса.

Также Владислав Новицкий запомнился горожанам не только как талантливый функционер, но и как руководитель Октябрьского пассажирского автотранспортного предприятия.

«Вклад Владислава Николаевича в жизнь города был многогранным: он оказывал неоценимую поддержку не только спортсменам, помогая в организации выездных соревнований, но также всегда находил возможность поддержать ветеранов и работников культуры», — сказал на церемонии открытия глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский.

Заместитель генерального директора Федерации бокса Башкирии Рита Ямилева, выступившая почётным гостем, подчеркнула, что бокс воспитывает дисциплину, характер и уважение к сопернику, пожелав участникам честных поединков.

Особенностью нынешних состязаний стало участие девушек. Председатель федерации бокса «Раунд» Октябрьского Азат Гараев отметил, что интерес к женскому боксу возрос после успешных выступлений уроженки Октябрьского чемпионки WBA Asia Азалии Аминевой.

«Успех мастера спорта России международного класса, чемпионки WBA Asia в профессиональном боксе Азалии Аминевой придал импульс развитию женского бокса, девочки, девушки есть в каждом из шести работающих в Октябрьском боксёрских клубов, где в общей сложности занимаются не менее 600 октябрьцев разного возраста», — сказал Азат Гараев.

Тренеры рассматривают октябрьский ринг как важную стартовую площадку. Главный судья соревнований из Нефтекамска Роберт Гумеров, который привозит своих воспитанников в Октябрьский не первый год, отметил высокий уровень организации и богатые традиции местного бокса.

«Мне импонирует, что в Октябрьском чтут память тех, кто вносит большой вклад в развитие города. Здесь проводят красивые соревнования мирового уровня и сильный бокс. Такие звезды, как Азалия Аминева, Леонид Костылев, кулачный боец Иван Абрамов, есть не в каждом городе. Это пример для юных, здесь есть на что посмотреть и чему поучиться», — поделился он.

Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Яна Курганская газета «Октябрьский нефтяник»
Фото: Яна Курганская | газета «Октябрьский нефтяник»
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Ранее Международная федерация бокса (IBF) назначила поединок между уфимским спортсменом, лидером мирового рейтинга легковесов Артуром Субханкуловым и кубинским боксером Энди Крусом, занимающим второе место в этом рейтинге. Представители боксёров должны согласовать условия поединка до 7 октября, сообщила Федерация бокса Башкирии.

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