Башкирскому боксеру Субханкулову назначили бой с олимпийским чемпионом

Международная федерация бокса (IBF) назначила поединок между уфимским спортсменом, лидером мирового рейтинга легковесов Артуром Субханкуловым и кубинским боксером Энди Крусом, занимающим второе место в этом рейтинге. Представители боксеров должны согласовать условия поединка до 7 октября, сообщила Федерация бокса Башкирии.

Наставница Артура Субханкулова, гендиректор Федерации бокса РБ Мария Карабанова рассказала «Башинформу», что они намерены провести бой с Энди Крусом в Уфе в конце ноября.

«Мы изначально просили бой за титул чемпиона мира. IBF предложила нам поединок за титул с Мураталлой, но тот отказался и перешел в другую весовую категорию. Теперь Международная федерация предложила этот же бой Энди Крусу. Если Энди согласится, то мы готовы принять это предложение и вести переговоры. Если договориться не удастся, IBF назначит торги на определенных условиях. Конечно, мы постараемся договориться о проведении боя в Уфе. Ориентировочно это может быть 26 ноября. Но все зависит от множества факторов», — рассказала Мария Карабанова.

31-летний Крус (7-1, 4КО) является чемпионом Олимпийских игр-2020 в Токио. В январе этого года он уже пытался завоевать пояс IBF в легком весе, но уступил в близком поединке Рэймонду Мураталле. После этого он провел один бой, досрочно победив Абрахама Монтойю (24-8-1, 14 КО).