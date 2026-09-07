В городе Башкирии появится уникальный спортивный кластер

Современный спортивный комплекс с бассейном, термами и гостиницей планируют построить в городе Октябрьском в 2027 году. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе объявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Инвестору спасибо, надо ему всеми силами помогать. Он вместо 300 млн рублей решил инвестировать в объект 1,2 миллиарда руб., и сделать бассейн не 25-, а 50-метровым. Там будет уникальный спортивный кластер, не все города могут похвастаться этим. В следующем году должны сдать. Шикарный комплекс», — рассказал Хабиров.
Напомним, возведение бассейна на площадке рядом с Ледовым дворцом ведется по проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в рамках госпрограммы «Спорт России».
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