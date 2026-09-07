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15:55 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Стала известна программа заключительного этапа Спартакиады народов РФ в Уфе

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Спартакиада народов России по спортивной борьбе стартует 8 сентября в Уфе. Как сообщили «Башинформу» в региональном минспорте, программу соревнований откроет греко-римская борьба.

8 сентября стартуют предварительные поединки во всех весовых категориях. Вечером того же дня состоятся полуфинальные поединки.

9 сентября, в 9.00, начнутся женские предварительные поединки и утешительные бои в греко-римской борьбе (0+). В 16.00 пройдут женские полуфиналы, а в 16.30 — финальные поединки и награждение в греко-римской борьбе (0+).

В тот же день, в 15.30, состоится торжественная церемония открытия (0+). В 16.00 начнутся женские полуфиналы в вольной борьбе, а в 17.30 — финалы и награждение в этом виде спорта (0+).

10 сентября состоятся женские утешительные поединки и предварительные бои в вольной борьбе. В 9 часов начнутся женские утешительные бои, а в 15.30 — церемония открытия (0+). В 16.00 пройдут полуфиналы в вольной борьбе, а в 17.30 — финал и награждение в женской борьбе (0+).

11 сентября пройдут утешительные бои в вольной борьбе. В 12 часов состоятся финалы и награждение (0+).

Отметим, Спартакиада народов России проводится в рамках государственной программы «Спорт России». Башкирия принимает турнир по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе.

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