Стала известна программа заключительного этапа Спартакиады народов РФ в Уфе

Спартакиада народов России по спортивной борьбе стартует 8 сентября в Уфе. Как сообщили «Башинформу» в региональном минспорте, программу соревнований откроет греко-римская борьба.
8 сентября стартуют предварительные поединки во всех весовых категориях. Вечером того же дня состоятся полуфинальные поединки.
9 сентября, в 9.00, начнутся женские предварительные поединки и утешительные бои в греко-римской борьбе (0+). В 16.00 пройдут женские полуфиналы, а в 16.30 — финальные поединки и награждение в греко-римской борьбе (0+).
В тот же день, в 15.30, состоится торжественная церемония открытия (0+). В 16.00 начнутся женские полуфиналы в вольной борьбе, а в 17.30 — финалы и награждение в этом виде спорта (0+).
10 сентября состоятся женские утешительные поединки и предварительные бои в вольной борьбе. В 9 часов начнутся женские утешительные бои, а в 15.30 — церемония открытия (0+). В 16.00 пройдут полуфиналы в вольной борьбе, а в 17.30 — финал и награждение в женской борьбе (0+).
11 сентября пройдут утешительные бои в вольной борьбе. В 12 часов состоятся финалы и награждение (0+).
Отметим, Спартакиада народов России проводится в рамках государственной программы «Спорт России». Башкирия принимает турнир по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе.
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