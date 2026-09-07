«Салават Юлаев» встретится на выезде с «Авангардом»

«Салават Юлаев» продолжает серию выездных матчей. Сегодня уфимская команда встретится с омским «Авангардом».
Хозяева игрой с «Салаватом» начнут новый регулярный чемпионат. «Юлаевцы» уже провели один матч против «Северстали» и одержали уверенную победу. На данный момент уфимский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.