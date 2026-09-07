Радий Хабиров рассказал, о чем говорил с руководством «Салавата Юлаева»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал об итогах встречи с руководством ХК «Салават Юлаев». Глава региона отметил, что команда ставит самые высокие цели на новый сезон.
«Мы пообщались с руководством хоккейной команды. Команда собрана, настроена, сегодня у них уже вторая игра. Пожелаем ребятам успехов. Главный тренер Виктор Козлов сказал, что мы мечтаем только о самих высоких победах», — отметил Хабиров.
Ранее Башинформ сообщал, что «Салават Юлаев» встретится на выезде с «Авангардом».
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