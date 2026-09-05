«Уфа» и «Велес» сыграли вничью в матче 10-го тура Первой лиги

Сегодня, 5 сентября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоялся матч 10-го тура Первой Лиги, в котором местный ФК «Уфа» сыграл вничью с подмосковным «Велесом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Хозяева поля открыли счёт уже на 6-й минуте, отличился Георгий Гонгадзе. Однако гости быстро восстановили равновесие. На 27-й минуте цифры на табло сравнял Артур Колосков.

Ранее гендиректор ФК «Уфа» Марат Шмаков прокомментировал информацию о задержке зарплаты тренерам детских команд.