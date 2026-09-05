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23:41 (UTC+5), 05 Сентября 2026

Силач из Башкирии завоевал серебро на Всемирных играх кочевников

Фото: стоп-кадр видео | министерство спорта РБ
Эдуард Кускарбеков
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На VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане, разыграли медали в стронгмене. Соревнования силачей в абсолютной весовой категории прошли со 2 по 4 сентября на спортивной арене в урочище Кырчын. За победу боролись 19 атлетов из 10 стран мира.

Одним из самых необычных и сложных упражнений стал перенос «верблюда». Спортивный снаряд представляет из себя металлическую конструкцию весом 400 кг, которую нужно поднять на плечи и пронести пять метров. Башкирский стронгмен Денис Вагапов блестяще справился с этим испытанием, показав один из лучших результатов.

По итогам турнира Вагапов завоевал серебряную медаль, уступив только иранскому атлету Саджаду Солтанинежаду. Третье место занял представитель Казахстана Вадим Макарстов.

Денис Вагапов вложил в копилку сборной России серебряную награду. Всего в четвёртый соревновательный день россияне завоевали два золота, одно серебро и две бронзы.

VI Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября. В их принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 113 стран.

Первые медали в копилку сборной России принесли башкирские борцы Артур Зулькарнаев и Денис Ускомбаев. Они стали бронзовыми призёрами по традиционной борьбе на поясах «алыш».

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