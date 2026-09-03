Спортсмены Башкирии завоевали первые медали на Всемирных играх кочевников

В Кыргызстане в Бишкеке стартовали VI Всемирные игры кочевников. Первые медали в копилку сборной России принесли башкирские борцы. Артур Зулькарнаев и Денис Ускомбаев стали бронзовыми призерами по традиционной борьбе на поясах «алыш», сообщает региональный минспорт.
В четвертьфинале классического стиля в весовой категории до 80 кг Зулькарнаев одолел представителя Монголии, а Ускомбаев в вольном стиле одержал победу над борцом из Индии.
Артур Зулькарнаев повторил свой успех 2024 года. Именно тогда на играх кочевников в Казахстане он также стал бронзовым призером, за 10 секунд одолев спортсмена из Филиппин.
Еще одну медаль накануне завоевала представительница Башкирии Лейла Шагисултанова в мас-рестлинге. В первом круге Лейла победила казахскую спортсменку, во втором представительницу Канады. В финале в упорной борьбе уступила кыргызской спортсменке. Для Лейлы Шагисултановой это уже вторые Всемирные игры кочевников, два года назад на соревнованиях в Казахстане она также стала серебряным призером.
Ранее Башинформ сообщал, что уроженец Башкирии Вильдан Минасов завоевал титул чемпиона Гран-при RCC.
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